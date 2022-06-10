2022/06/10 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط 4 حاويات مخالفة في مركز بوابة البصرة.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مركز جمرك بوابة البصرة تمكن من ضبط 4 حاويات ( عازل حراري،طابوق ناري،سمنت حراري) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية"، مشيرا الى أن "هذه الحاويات تجاوزت المدة القانونية اللازمة على وجودها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".وبين أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: ضبط 4 حاويات مخالفة في مركز بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: ضبط 4 حاويات مخالفة في مركز بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).