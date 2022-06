البورصات الأميركية تحقق مع إريكسون بشأن رشى قدمتها لداعش

2022/06/10 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

This picture taken on November 7, 2012 shows Swedish provider of telecommunications equipment and data communication systems giant Ericsson logo at the Ericsson headquarters in Stockholm’s suburb of Kista.



Swedish telecom equipment maker Ericsson announced on November 7 that it intends to shed 1,550 jobs in Sweden in an effort to boost profits.



AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND

أعلنت مجموعة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، أن السلطات الأميركية فتحت تحقيقا يتعلق بشبهات فساد بالعراق قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة على الشركة من القضاء الأميركي.

وقالت الشركة في بيان شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أنها تتعاون بشكل كامل مع اللجنة وأن من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها.



وكانت إريكسون كشفت في شباط أن تحقيقا داخليا توصل إلى أنها ربما دفعت مبالغ إلى تنظيم داعش، وهي مخالفة قالت إريكسون إنها بدأت على الأقل في عام 2011.

