الكاظمي يستذكر ما جرى في الموصل وسبايكر ويؤكد: الحقيقة تتطلب الشجاعة

2022/06/10 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ما جرى في الموصل وسبايكر قبل ثماني سنوات.

وقال الكاظمي في تغريدة له: نستذكر ولا ننسى ما جرى في الموصل وسبايكر قبل 8 سنوات، ولنا فيه عبرة ودروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي.



وأضاف أن الحقيقة تتطلب الشجاعة كي نمضي في حفظ العراق، وترميم جراحه.

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