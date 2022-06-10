شاهد.. بكاء ضباط شرطة لحظة عرض فيديو جديد عن اقتحام الكونغرس في أول جلسة استماع

2022/06/10 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذرف ضباط شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة وآخرون على صلة باقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 ، وذلك أثناء مشاهدة أدلة عرضها مقطع فيديو جديد خلال جلسة الاستماع الأولى للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير.

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