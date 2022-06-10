في الذكرى السنوية لفاجعة سبايكر..ذوو الشهداء يطالبون الحكومة بانصافهم

2022/06/10 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تسترجع المئات من العائلات اليوم احداثها الاليمة بالذكرى السنوية لجريمة سبايكر في وقت طالبت فيه الجهات الحكومية المعنية بالنظر لقضيتهم وانصافهم بطريقة لائقة

بالذكرى السنوية لفاجعة سبايكر ذوو الشهداء والجرحى يطالبون الحكومة بانصافهمصرخات وجع وانين الم بالذكرى السنوية ليوم سبايكر العديد من العائلات هنا فجعت باستشهاد ابناها،،لكن النتيجة كانت دون حقوق ورعاية للمئات من الارامل والايتام والامهات الثكلى

مؤسسة الشهداء رمت الكرة بملعب التخصيصات المالية،،اما فقرة المئة وخمسين مليار دينار بقانون الامن الغذائي فقالت بانها جاءت لشراء اراض واعادة فتح مقابر جماعية

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