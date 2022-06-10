سويسرا، حياد كاذب - الطاهر المعز

2022/06/10 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز سقط قِناع "الحياد" الزائف َعن السويد وفنلندا عندما بدأت حكومتا الدّوْلَتَيْن، منذ سنة 2014، تسمحان لِحِلف شمال الأطلسي (ناتو ) إجراء مناورات وعمليات على أراضيهما، ومشاركة جيوش الدولَتَيْن في مناورات الحِلْف، قبل أن تقوم السويد بتزويد أوكرانيا بالسلاح، ثم قدّمت حكومتا كل من السويد وفنلندا طلب الإنتماء رسميا لحلف شمال الأطلسي...



تدّعي سويسرا "الحياد"، منذ مؤتمر "فيينا" سنة 1815، و"عدم المُشارَكَة في ......





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