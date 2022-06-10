كيف يؤدي عدم تنظيف الأسنان للسكتات الدماغية وأمراض القلب والخرف؟

2022/06/10 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف طبيب أسنان عن طرق مفاجئة يمكن أن يؤثر بها عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح على الصحة العامة – من صعوبات التنفس إلى تسمم الدم.وفي الواقع، يمكن أن تأتي جميع الحالات الخطيرة، مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب والخرف وغيرها، من نقص العناية بالأسنان.وأشار الدكتور آزاد إيروملو، من عيادة الأسنان الخاصة […]

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