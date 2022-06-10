2022/06/10 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق:متابعة

كشفت شركة إريكسون، اليوم الجمعة، إن هيئة الرقابة على الأوراق المالية الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن الأمور الواردة في تقرير تحقيق الشركة في العراق لعام 2019.

وقالت شركة إريكسون السويدية المختصة بتصنيع معدات الاتصالات، إنها “تتعاون بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأنه من السابق لأوانه تحديد أو التنبؤ بنتيجة التحقيق”.

يذكر ان شركة إريكسون كشفت في شباط الماضي أن تحقيقًا داخليًا توصل إلى أنها ربما دفعت مبالغ إلى تنظيم داعش الارهابي في العراق – وقالت إريكسون إن سوء الادارة هذا بدأ على الأقل في عام 2011″.

وتابعت رويترز ان “وزارة العدل الأمريكية ، التي فرضت غرامة على شركة إريكسون في عام 2019 بسبب تسوية قضية رشوة أخرى ، تحقق أيضًا في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق ومن المتوقع أن تفرض غرامة على الشركة.

وكجزء من تلك التسوية، وافقت إريكسون على الاستعانة بمراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات”

بهذا الصدد، قال مادس روزندال، المحلل في بنك Danske Bank Credit: “في هذه الحالات ، ليس من غير المألوف أن تتدخل فروع متعددة من السلطات الأمريكية ، وهذا ليس شيئًا نتوقع تغييره بشكل كبير في أي عقوبة أو تسوية نهائية”.

واضاف”ومع ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التأخير الآن بعد أن يشارك المزيد من الاطراف المعنية”.

ولم يرد متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات على الفور على طلب للتعليق.

المصدر: رويترز

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاوراق المالية الاميركية تفتح تحقيقًا بفساد شركة اريكسون في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاوراق المالية الاميركية تفتح تحقيقًا بفساد شركة اريكسون في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).