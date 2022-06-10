2022/06/10 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي الأرمن شعب محب للتفاخر والتباهي، شاعت عنهم نكات كثيرة أيام الاتحاد السوفيتي، منها ادعاؤهم أن الأهرامات الثلاثة أرمينية، فلما سئلوا عن سبب وجودها في مصر، عللوا ذلك بأن مساحة أرمينيا صغيرة ولذلك تركوا الأهرامات في مصر مؤقتا إلى أن تتسع مساحة بلدهم.



لكن ذلك الادعاء الهزلي اتخذ صيغة أكثر جدية لكن في أوكرانيا هذه المرة ! فقد عرض المؤرخ الأوكراني فاليري بيبك فيلما " وثائقيا " من اعداده أكد فيه أن أول فر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـفـراعـنـة مـن أوكـرانــيــا .. ظـهـرت الــحـقـيـقـة ! - أحمد الخميسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـفـراعـنـة مـن أوكـرانــيــا .. ظـهـرت الــحـقـيـقـة ! - أحمد الخميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).