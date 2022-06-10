لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا - تاج السر عثمان

2022/06/10 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 انهم لم ينسواشيئا ولم يتعلموا شيئا ، ذلك حال قوي الحرية والنغيير ( المجلس المركزي) بعد جلوسهم مع اللجنة الأمنية ، بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في والسفير السعودي علي بن حسن جعفر للقاء غير رسمي يتناول إنهاء الانقلاب ، وكل ما يترتب عليه من آثار وتسليم السلطة للمدنيين ، حسب ما جاء في الأنباء ، وبالفعل تم الاجتماع مساء 9 يونيو بمنزل السفير السعودي بضاحية كافوري.



بررت قوي ......





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