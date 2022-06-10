2022/06/10 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9d_qm-rMppI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ساعات من دعوة الصدر .. نواب الكتلة الصدرية يضعون استقالتهم البرلمانية تحت تصرف الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ساعات من دعوة الصدر .. نواب الكتلة الصدرية يضعون استقالتهم البرلمانية تحت تصرف الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).