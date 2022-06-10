منظمات حقوقية دولية: الرئيس التونسي وجه ضربة لاستقلالية القضاء

2022/06/10 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت عشر جماعات حقوقية دولية الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

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