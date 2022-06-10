2022/06/10 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، لكنه أكد خططًا لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل في محاولة لمكافحة التضخم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي الأوروبي يؤكد خططه لرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي الأوروبي يؤكد خططه لرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).