لص غبي رصدته كاميرا مراقبة وهو يسرق شاحنة.. شاهد كيف فضحه هاتفه

2022/06/10 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مضحكة وقعت في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، فضح هاتف أحد اللصوص هويته بعدما كان يحاول سرقة شاحنة متوقفة أمام أحد المنازل وتقول صاحبة الشاحنة إن الأمر استغرق منهم ما يقرب من ساعة لتسخين السيارة التي كانت تسير الى الخلف فقط في البداية، ووثقت كاميرا مراقبة لحظات تنفيذ الجريمة التي امتزجت مع حالة من الفكاهة.

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