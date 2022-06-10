كركوك تخطط لاعتماد بطاقة السكن للتزود بالوقود

2022/06/10 | 14:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعتزم محافظة كركوك اعتماد بطاقة السكن في تزويد المركبات بالوقود.وقال رئيس مستشاري محافظة كركوك الدكتور عماد الدهام اليوم الجمعة إن “المحافظة رفعت توصيات فرع الشركة العامة للمنتوجات النفطية في كركوك باعتماد بطاقة السكن في تزويد المركبات بمحطات الوقود”، لافتا الى ان “هذا القرار يشمل المحطات الحكومية والاهلية المشيدة وللبنزين العادي والمحسن”.واشار الى أن “هذه التوصيات تأتي بسبب الزخم الحاصل على محطات الوقود في كركوك وكذلك ارتفاع أسعار الوقود في محافظات الاقليم والذي دفع اصحاب المركبات الى القدوم الى كركوك من اجل الحصول على البنزين”.من جابنها قررت الشركة العامة المنتوجات النفطية في كركوك ان يكون عمل المحطات الاهلية المشيدة على مدارة 24 ساعة من اجل تزويد المواكني بالوقود.وتشهد محافظة كركوك منذ عدة اسابيع ازمة وقود ما ادى الى وقوف طوابير طويلة من المركبات امام المحطات.

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