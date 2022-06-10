2022/06/10 | 15:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xg1T3dOQzdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في شارع الإسكان بمحافظة أربيل | كلام الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة في شارع الإسكان بمحافظة أربيل | كلام الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).