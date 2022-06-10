العامري يترأس وفداً خاصاً من الإطار التنسيقي لزيارة مسعود بارزاني

2022/06/10 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، بأن

وفداً برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي

العامري، سيزور أربيل للقاء رئيس الحزب

الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن "وفد الإطار

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