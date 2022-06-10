دراسة تحدد الوقت الأفضل لتناول وجبة الفطور

2022/06/10 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت دراسة حديثة أن الساعة 11 صباحا هو الوقت الأفضل لتناول وجبة الفطور، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.ويشير تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في جامعة “كينغز لندن”، إلى أن اختيار هذا التوقيت يأتي بناء على أنماط الحياة الحديثة التي تعني أن معظم الأشخاص يتناولون العشاء في وقت لاحق من المساء، […]

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