جو بايدن أمام خيار صعب بشأن برنامج إيران النووي .. خبراء دوليون يحللون العقدة في المنشار

2022/06/10 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة خلال قمة الأميركيتين التاسعة في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا في 9 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب شاندان كانا واشنطن (أ ف ب) – ماذا الآن؟ مع تصاعد التوتر مؤخرا بين إيران والأسرة الدولية، يشتد الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل التوصل سريعا إلى خاتمة للمفاوضات […]

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