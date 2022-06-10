طليق بريتني سبيرز يقتحم حفل زفافها من سام أصغري

2022/06/10 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغنية بريتني سبيرز وخطيبها سام أصغري في كاليفورنيا في 22 تموز/يوليو 2019 © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب/ارشيف كيفن وينتر لوس انجليس (أ ف ب) – شهد زفاف نجمة البوب بريتني سبيرز الخميس اضطرابات عكرت صفوه بسبب حضور طليقها الحفل من دون دعوة، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.وأفادت مجلة “فراييتي” ووسائل […]

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