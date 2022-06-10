2022/06/10 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية وتحطمت على بعض المنازل خلال مهمة تدريبية وسط الصين، ما أسفر عن مقتل شخص على الأرض وإصابة اثنين آخرين.وذكرت القناة العسكرية التابعة لتلفزيون الصين الحكومي “سي سي تي في”، المملوكة للدولة أن الطائرة من طراز جيه-7 سقطت بالقرب من مطار في شيانغيانغ بمقاطعة هوبي صباح […]

ظهرت المقالة تحطم مقاتلة صينية على المنازل..



الضحايا من السكان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم مقاتلة صينية على المنازل.. الضحايا من السكان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم مقاتلة صينية على المنازل.. الضحايا من السكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).