عقيل الخزعلي: شذرات من فكر عراقي لا ينقطع. - مظهر محمد صالح

2022/06/10 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح انه عقل مليء بالعبرة والحكمة ويدل بالفور ان احزان الدنيا لاتوجد لتثبط الهمة ولكن لتشحذها …تدهشني حواراته الاسبوعية التي يرسله لي دون ان يكتم في القلب احزانه واتراحه …فما يضاعف من احساسي العميق ان شذرات الدكتور الخزعلي يجب ان لا تضيع في بحر النسيان او ان ينطفيء القها من الذاكرة دون ان تشرق على جبهة لامعة تقف ضد تيار الزمن المتدفق دون ان يزيل جوهرة المستقبل من معصم التفاؤل.1- يتناول الخزعلي ال ......





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