2022/06/10 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرضا_المادح في بداية الثمانينات حين كانت مفرزتنا السرية الأولى من قوات الحزب الشيوعي العراقي، متواجدة في منطقة الدوسكي شمال دهوك، إلتحق بنا شابان كرديان من مدينة سمّيل، احدهما أُرسِل إلى مقر القاطع وبقي الآخر معنا واسمه (دلبرين)، كان في بداية العشرينات من عمره، جميل المظهر قصير القامة قوي البنية ظريف مبتسم بسيط طيب القلب.



في مفارزنا القتالية كان لدينا تقليد أن تنقسم إلى مجاميع صغيرة (4-7) رفاق/ـة، وذلك أث ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهيد دلبرين نزاهة وشجاعة - عبد الرضا المادح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهيد دلبرين نزاهة وشجاعة - عبد الرضا المادح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).