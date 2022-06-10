الدولة العَلمانية الديمقراطية - محيي الدين محروس

2022/06/10 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس توجد خلافات واختلافات حول هذا الشعار وحول مضمون هذا الشعار.



بدايةً من الضروري التوضيح العلمي المُتعارف عليه دولياً: النظام العَلماني ( مع فتح العين ) هو النظام الذي يقوم على الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.



وهنا من الضروري تبني ليس فقط الدولة العَلمانية بل الدولة ذات النظام العَلماني الديمقراطي، لأنه تواجدت وتوجد دول عَلمانية غير ديمقراطية.



ومن الضروري هنا التأكيد على أن الن ......





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