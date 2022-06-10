الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان تعلن عن أول خطوة في

2022/06/10 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعيين البرتغالي لويس كامبوس، مستشارا رياضيا للفريق، في أولى خطوات الإدارة القطرية لبدء حقبة جديدة في النادي الباريسي، والتي كان قد أعلن عنها رئيس مجلس إدارة النادي، ناصر الخليفي، في مقابلة مع CNN الشهر

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