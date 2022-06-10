ديالى تسجل حالتي انتحار خلال ساعات وترفع احصائية “الموت” الى 21 خلال 2022

2022/06/10 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مصدر امني، الجمعة، تسجيل حالتي انتحار خلال ساعات في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت حالتي انتحار لشاب وشابة خلال ساعات في بعقوبة وناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) وكليهما بواسطة الشنق لافتا الى ان انتحار الشاب بسبب الرسوب اما الشابة فلاتزال الاسباب غامضة حتى الان”.واضاف المصدر،ان” حصيلة الانتحار […]

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