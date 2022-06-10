اللواء رسول يستذكر تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية

2022/06/10 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية.وقال اللواء رسول في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “يبقى النصر خالداً وشهداؤنا في جنات الخلد، بكل فخر واعتزاز نستذكر الجهود التي بُذلت لتخليص اهلنا في مدينة الموصل من عصابات الشر والظلام داعش”،.واضاف اننا “نتوقف […]

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