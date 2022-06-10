محمد الباقر : مستعدون لمواجهة أوزبكستان

2022/06/10 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ لاعب المُنتخب الأولمبي، محمد

الباقر كريم، الجمعة، إن مواجهة

المنتخب الأوزبكي التي ستقامُ لحسابِ

ربع نهائي كاس آسيا دون 23 عاماً بلا شكٍ

ستكون بمُنتهى الصعوبة.

وقالَ كريم، خلال مؤتمر صحفي تابعته

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