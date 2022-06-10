الاولمبي العراقي يواجه الأوزبكي بالأخضر.. سوكوب: لن نخافهم (صور)

2022/06/10 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر أن يرتدي المنتخب العراقي

الأولمبي لكرة القدم زيه باللون الأخضر

الكامل، وحارس المرمى باللون الأحمر،

وذلك للقائه مع ونظيره الأوزبكي في ربع

نهائي بطولةِ كأس آسيا دون 23 عاماً التي

ستقام غداً السبت ف

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