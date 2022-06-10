2022/06/10 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تناقض كبير وقع فيه ائتلاف دولة القانون، وخاصة زعيمه نوري المالكي بشأن تمرير قانون الأمن الغذائي، فبعد أن وضع المالكي شرطا للموافقة على تمرير القانون، وتم تضمينه في فقرات القانون وصوت عليه البرلمان، عاد مجددا على الاعتراض عليه في “العلن”، وهو تناقض عزاه محلل سياسي الى “أجندة سياسية”، فضلا عن محاولة للتنصل من […]

ظهرت المقالة المالكي وقانون الأمن الغذائي..



“تناقض” للتنصل من المسؤولية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي وقانون الأمن الغذائي.. “تناقض” للتنصل من المسؤولية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي وقانون الأمن الغذائي.. “تناقض” للتنصل من المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).