"غاز لبنان" بين فكّي حرب "مرجأة" ووساطة أميركية "معقّدة" 

2022/06/10 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا جرى الاستناد الى ظاهر الكلام الذي صدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، من جهة وعن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، من جهة أخرى فإن شبح حرب جديدة يلوح في الأفق.

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