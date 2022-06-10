مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـCNN: تصرفات إيران قد توجه

2022/06/10 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن تصرفات إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي قد توجه "ضربة قاضية" لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها في عام 2015، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة إحياء الاتفاقية في الأسابيع الـ3 أو الـ4 القادمة قبل أن يصبح الوضع خطرًا.

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