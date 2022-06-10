2022/06/10 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط

ضابط كبير "متقاعد" متلبساً بالجرم

المشهود؛ موضحةً أن المتهم أقدم على

تسلم مبلغ مالي؛ لقاء إنجاز معاملةٍ

طبيةٍ لأحد المنتسبين.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط "فريق ركن" متلبساً بالرشوة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط "فريق ركن" متلبساً بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).