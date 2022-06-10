الأسدي يستذكر “سقوط” الموصل: بإرادة الرجال ازيحت النكبة عن صدر العراق

2022/06/10 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استذكر رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي اليوم الجمعة، لحظة اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل، مؤكداً بإرادة الرجال ازيحت النكبة عن صدر العراق.وقال الأسدي في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “في مثل هذا اليوم سقطت الموصل بقبضة سكاكين التضليل والتكفير والاحتلال الداعشي وغطت المدينة بالخوف والاغتصاب والتدمير فانهارت المعابد والجوامع وتهاوت […]

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