في ان مفهوم الترييف : مفهوماً عنصرياً / الجزء الاول - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/06/10 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في ان مفهوم : الترييف مفهوماً عنصرياً الجزء الاول1 -تتكثف في مصطلح : " الترييف " كل الدلالات السلبية التي تشير الى ان ما جرى في مدن العراق ( - من تصحر ثقافي ، ومن سحق لنواتاة الحداثة الاجتماعية والسياسية ، ومن النظر الى العصبيات الطائفية والقبلية والمناطقية على انها هي المجتمع المدني - ) سببه اغراق المدن العراقية بطوفان متواصل من هجرات الفلاحين ، وانه لولا هذه الهجرات ، لما حدث داخل ال ......





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