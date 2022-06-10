2022/06/10 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم الجمعة، في سياق رصده ومتابعته لمواقع التواصل في العراق، عن قائمة بعشر صفحات لقنوات فضائية تَحظى بإعجابات أكثر للمستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي الأكبر فيسبوك.واكد المركز في بيانٍ صدر عنه بخصوص ذلك، وتلقته ايرث نيوز، ان “صفحة قناة الشرقية تصدرت القائمة بــ (5.6 مليون) يليها […]

ظهرت المقالة مركز الاعلام الرقمي يعلن قائمة بصفحات فيسبوك للقنوات الفضائية الاكثر إعجابًا في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاعلام الرقمي يعلن قائمة بصفحات فيسبوك للقنوات الفضائية الاكثر إعجابًا في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاعلام الرقمي يعلن قائمة بصفحات فيسبوك للقنوات الفضائية الاكثر إعجابًا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).