2022/06/10 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسبوع ساخن شهدته تطورات الساحة الإيرانية بدءا من إدانة وكالة الطاقة الذرية لـ"تقاعس" طهران، مرورا بتذمر الجمهورية الإسلامية وتفكيكها لـ27 كاميرا من منشآت نووية، وصولا إلى حراك إسرائيلي يزيد من خطورة الموقف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران واسرائيل نحو المواجهة أو الاحتواء؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران واسرائيل نحو المواجهة أو الاحتواء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).