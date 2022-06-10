الدول العربية الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة

2022/06/10 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار عالميا.زيادة قدرها 64٪ عن المستوى الذي كان عليه خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار.

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