سجال بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الصيني خلال المحادثات بشأن تايوان

2022/06/10 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الدفاع الأميركي ونظيره الصيني أول محادثات مباشرة بشأن تايوان على هامش القمة الأمنية في سنغافورة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لنظيره الصيني إن على بكين الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار.



في حين تعهّد وزير الخارجية الصيني بأن بلاده ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وأن بلاده تؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم.

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