وزارة النفط تتهم قناتين عراقيتين بابتزازها وتعلن مقاضاتهما

2022/06/10 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة النفط، اليوم الجمعة،

قناتين عراقيتين بابتزازها، معلنة

تقديم شكوى جزائية بحقهما.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تدين الممارسات

الاعلامية غير المهنية التي تقوم بها

ادا

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