البيشمركة: التحالف وافق على تزويدنا بطائرات مسيرة.. كيف ردت حكومة بغداد؟

2022/06/10 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد أمين عام وزارة شؤون البيشمركة جبار ياور، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 200 انتهاك تعرضت له حدود إقليم كردستان، منذ مطلع العام الحالي، ولغاية 31 من شهر ايار الماضي.وقال ياور في تصريحات تابعتها ايرث نيوز، ان “أجواء إقليم كردستان انتهكت 93 مرة منذ مطلع العام الحالي”، مؤكداً أن “حدود إقليم […]

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كيف ردت حكومة بغداد؟ أولاً على ايرث نيوز.

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