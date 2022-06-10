فريق دولي معني بجرائم “داعش”: العراق يقدم مساعدة كبيرة في هذا الملف

2022/06/10 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق “يونيتاد”، كريستيان ريتشر، الجمعة، بتعاون العراق في دعم عمل الفريق من أجل تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم تنظيم داعش، مشيرا إلى أن “يونيتاد” يعتزم تكثيف تحقيقاته بخصوص الجرائم التي ارتُكبت في الموصل.وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة تابعته ايرث نيوز، إن “المُستشار الخاص، كريستيان ريتشر، قدّم إحاطته إلى […]

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