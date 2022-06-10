وسط أنباء عن ضربة إسرائيلية لمخازن أسلحة إيرانية.. سوريا تعلق حركة الطيران في مطار دمشق الدولي

2022/06/10 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل السورية، الجمعة، تعليق الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، بسبب "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، في حين أكد عضو هيئة المصالحة السورية، عمر رحمون، أن سبب تعليق الرحلات يعود لقصف إسرائيلي استهدف المهبط

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