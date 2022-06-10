تقنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب

2022/06/10 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طور فريق بحث في معهد “ويس” بجامعة هارفارد تقنية تعمل بالطباعة ثلاثية الأبعاد للخيوط الكبيرة القلبية الطويلة التي تتطور إلى خيوط شبيهة بالعضلات والتي يمكنها أن تتقلص.تحاكي الطريقة الجديدة عناصر انقباض القلب مع إنتاج نسيج سميك بدرجة كافية لاستخدامه في علاجات القلب المتجددة.النظام عبارة عن تنقيح لتقنية المعهد الحالية للطباعة البيولوجية سويفت، […]

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