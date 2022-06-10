2022/06/10 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

الشيخ عبد الزهراء الكعبي ليس خطيبا

فحسب بل فلكيا

لعل ما هو خافٍ على بعضنا أن معظم خطباء

المنبر الحسيني في الزمن الماضي لم

يكونوا مجرد أناس عاديين اكتسبوا علما

من الدراسة التق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمحة من التراث الحسيني الكربلائي (4 )) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمحة من التراث الحسيني الكربلائي (4 )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).