شاهد بالفيديو.. بمشاركة دولية ومحلية.. افتتاح معرض بغداد الدولي للطاقة

2022/06/10 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hADO1nvftcY

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