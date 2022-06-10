هوبار لومار يسأل (24): متى ستستيقظون أيّها المسلمون؟! - موريس صليبا

2022/06/10 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا يحرمكم الإسلام من حريّاتكم ومن أقلّ حقوقكم الإنسانيّة، بما فيها الحقوق الحميمة والأكثر تفاهة.



المطلوب منكم الانصياع لأوامره في كلّ الميادين.



يسلب منكم حريّة التعبير والتفكير الذاتيّ.



يحظّر عليكم العلاقات الطيّبة مع باقي العالم.



يشكّل التطوّر وتحمّل المسؤوليّة واتّخاذ القرار الشخصيّ أمورا تتعارض مع تعاليم الإسلام.



لغة المتكلّم "الأنا" مكروهة ومنبوذة في قاموس القرآن المفروض عليكم التقيّد حرفيّا بتعا ......





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