2022/06/10 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أُسعف شخصان بعد سقوطهما في خزان للشوكولا داخل مصنع “مارس ريغلي” بولاية بنسلفانيا الأميركية.ونقل موقع “يو أس أي توداي” (USA Today) عن مركز خدمة الطوارئ في مقاطعة لانكستر، أن الحادثة وقعت أمس الخميس، وأن المسؤولين يعتقدون أن كلا المصابين كانا موظفَين في المنشأة الواقعة بمدينة إليزابيثتاون بولاية بنسلفانيا.وفيما أفاد أنه تم […]

ظهرت المقالة عاملات يسقطان بشكل مفاجئ داخل “خزان شوكولا”..



بهذه الطريقة تم اسعافهما أولاً على ايرث نيوز.

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