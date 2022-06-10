برلمانية تستهزئ بحديث وزير التربية عن قصة الحارس: كبش فداء!

2022/06/10 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما قاله وزير التربية ضحك على العقول ولا يمكن تصديقه، فكيف يملك حارس بسيط كل هذه الإمكانية! لذلك ما زلت متمسكة بالكتاب الذي وجهته إلى الادعاء العام لفتح تحقيق مع كبار مسؤولي الوزارة، وإصراري على هذا الطلب لأنني واثقة منذ اللحظة الأولى أن اللجان ستسوّف التحقيقات وتبحث عن كبش فداء.pic.twitter.com/0yb6yP5gbn — Srwa Abdulwahid.سروه […]

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