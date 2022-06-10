دعوة للفلاحين بشأن الحنطة.. الزراعة تؤكد توفر مستحقاتهم

2022/06/10 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع تم من خلاله مناقشة آلية و كميات الاستلام اليومية و الاسبوعية.

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